Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 14.01.2019
  • Gazete

ile Tal Garih gazetecileri görünce kaçtı

Garih kaçış!
2018'in son günlerinde Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başlayan Tal Garih, ayrılığın ardından vakit kaybetmedi. Ünsal'la kısa süre önce ayrılan sosyetik işadamı, önceki akşam esmer bir güzelle İstinyePark Zuma'da fena yakalandı. İkili, "Arkadaşız" dese de esmer güzelinin gazetecileri görünce kaçışı, akılları karıştırdı.




Doğan SAVAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTuba Ünsal ile Tal Garih gazetecileri görünce kaçtı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri