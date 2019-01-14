2018'in son günlerinde Tuba Ünsal ile aşk yaşamaya başlayan Tal Garih, ayrılığın ardından vakit kaybetmedi. Ünsal'la kısa süre önce ayrılan sosyetik işadamı, önceki akşam esmer bir güzelle İstinyePark Zuma'da fena yakalandı. İkili, "Arkadaşız" dese de esmer güzelinin gazetecileri görünce kaçışı, akılları karıştırdı.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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