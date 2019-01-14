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  • 14.01.2019
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Malkoç'tan Orhan Baba'ya sürpriz

Berhudar ol evladım
ABD ve Avrupa'dan ödüllü, ünlü otomobil tasarımcısı , 12 Ocak Cumartesi günü 'daki DizaynVip fabrikasında 'a 20 yıllık aracını teslim etti. Gencebay, Malkoç'un arabanın üzerindeki örtüyü kaldırmasıyla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi. Arabanın tüm detaylarını inceleyen Gencebay, şarkılarının notalarını da kontrol ederek Erbakan Malkoç'a hatasız bir iş çıkardığı için "Berhudar ol" dedi. Hayalinde dahi olmayan bir tasarımı gerçekleştiren Malkoç'a övgüler yağdıran Gencebay, aracını eşi Sevim Emre ile birlikte kullanacağını da sözlerine ekledi.


ARAÇ FOTOĞRAFLARIYLA SÜSLENDİ


ŞARKILARININ NOTALARI IŞLENDI

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