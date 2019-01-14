Malkoç'tan Orhan Baba'ya sürpriz

ABD ve Avrupa'dan ödüllü, ünlü otomobil tasarımcısı Erbakan Malkoç, 12 Ocak Cumartesi günü İstanbul Avcılar'daki DizaynVip fabrikasında Orhan Gencebay'a 20 yıllık aracını teslim etti. Gencebay, Malkoç'un arabanın üzerindeki örtüyü kaldırmasıyla birlikte şaşkınlığını gizleyemedi. Arabanın tüm detaylarını inceleyen Gencebay, şarkılarının notalarını da kontrol ederek Erbakan Malkoç'a hatasız bir iş çıkardığı için "Berhudar ol" dedi. Hayalinde dahi olmayan bir tasarımı gerçekleştiren Malkoç'a övgüler yağdıran Gencebay, aracını eşi Sevim Emre ile birlikte kullanacağını da sözlerine ekledi.
ARAÇ FOTOĞRAFLARIYLA SÜSLENDİ
ŞARKILARININ NOTALARI IŞLENDI
ARAÇ FOTOĞRAFLARIYLA SÜSLENDİ
ŞARKILARININ NOTALARI IŞLENDI
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