Efsane dönüyor

Yıllardır mimar eşi Adnan Aksoy ve iki çocuğuyla ABD'de yaşayan Güzide Duran yurda dönüyor. Eski manken, önceki gün Zorlu AVM'deydi.
Bir süredir gelen TV programı tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen 38 yaşındaki Duran, "Yakında ekranlarda olacağım" dedi.
Bir süredir gelen TV programı tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen 38 yaşındaki Duran, "Yakında ekranlarda olacağım" dedi.
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