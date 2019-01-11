Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 11.01.2019
  • Gazete

Efsane dönüyor

Efsane dönüyor
Yıllardır mimar eşi Adnan Aksoy ve iki çocuğuyla ABD'de yaşayan yurda dönüyor. Eski manken, önceki gün Zorlu 'deydi.



Bir süredir gelen TV programı tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen 38 yaşındaki Duran, "Yakında ekranlarda olacağım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriEfsane dönüyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri