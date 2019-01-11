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  • 11.01.2019
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Antrenman saati

Antrenman saati
Çapkın işadamı Hakan Sabancı, önceki gününü spora ayırdı. Genç kızların sevgilisi olan 28 yaşındaki işadamı, antrenman esnasında çekilen fotoğraflarını 'da paylaştı. Şınav çekip plank hareketi yapan , kaslı vücuduyla da şovunu yaptı.



Sabancı, bu karesiyle sosyal medyayı salladı.

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