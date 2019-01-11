Antrenman saati

Çapkın işadamı Hakan Sabancı, önceki gününü spora ayırdı. Genç kızların sevgilisi olan 28 yaşındaki işadamı, antrenman esnasında çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Şınav çekip plank hareketi yapan Sabancı, kaslı vücuduyla sosyal medyada şovunu yaptı.
Sabancı, bu karesiyle sosyal medyayı salladı.
Sabancı, bu karesiyle sosyal medyayı salladı.
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