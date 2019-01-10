Lindsay Lohan ada alacak

ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, katıldığı TV programında, hakkında çıkan "Ada satın alıyor" haberlerinin doğru olduğunu ifade etti. Ada hakkında detay vermeyen 32 yaşındaki yıldız, "Kalabalıktan uzaklaşıp kafamı dinlemek istiyorum. Şimdilik fazla bilgi veremeyeceğim. Dubai'ye tekrar gelip, yeniden anlatmak zorunda kalacağım" dedi.
- Saklambaç
- 10.01.2019
- Gazete
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