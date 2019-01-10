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  • 10.01.2019
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ada alacak

Lindsay Lohan ada alacak
ABD'li oyuncu Lindsay Lohan, katıldığı TV programında, hakkında çıkan "Ada satın alıyor" haberlerinin doğru olduğunu ifade etti. Ada hakkında detay vermeyen 32 yaşındaki yıldız, "Kalabalıktan uzaklaşıp kafamı dinlemek istiyorum. Şimdilik fazla bilgi veremeyeceğim. Dubai'ye tekrar gelip, yeniden anlatmak zorunda kalacağım" dedi.

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