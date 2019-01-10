Diri diri mezara girdi

İsmail YK ile hazırladığı "Welcome to Turkey" şarkısıyla 2018 yazına damga vuran Mr. Jade, yeni single'ında Niran Ünsal'la düet yaptı. "Aşk Benim Neyime" adlı şarkının klibinde Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles rol aldı. Elles, çekimlerde mezara girdi. Güzel yıldız, senaryo gereği mezara girerek kariyerinde bir ilki yaşadı.
- Saklambaç
- 10.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.