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  • 10.01.2019
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Diri diri mezara girdi

Diri diri mezara girdi
İsmail YK ile hazırladığı "Welcome to Turkey" şarkısıyla 2018 yazına damga vuran Mr. Jade, yeni single'ında Niran Ünsal'la düet yaptı. "Aşk Benim Neyime" adlı şarkının klibinde Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles rol aldı. Elles, çekimlerde mezara girdi. Güzel yıldız, senaryo gereği mezara girerek kariyerinde bir ilki yaşadı.

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