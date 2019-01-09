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  • 09.01.2019
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ile 'dan alkışlık hareket!

Hayvan hakları ve çevre için mücadele eden Şebnem ile , yine alkışları topladı. İkili, ’deki bir köy okulunun yeni kurulan kütüphanesine kitap bağışında bulundu.



Sosyal sorumluluk projelerine olan duyarlılığıyla bilinen Şebnem Çapa'dan alkışlık hareket… Şebnem Hanım, önceki gün eşi Celal Çapa ile Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir köy okuluna yardım için kolları sıvadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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