Kendi gibi oyuncu Birkan Sokullu ile 3 yıllık ilişkisi geçtiğimiz sene sürpriz şekilde sona eren Berrak Tüzünataç'tan ilginç çıkış… Sokullu, Tüzünataç'la ayrıldıktan sonra gönlünü geçtiğimiz aylarda Furkan Andıç'tan ayrılan Dilan Çiçek Deniz'e kaptırdı. Geçtiğimiz günlerde Caddebostan'da el ele yürüdükleri iddia edilen ikiliden Sokullu, gazetecilerin "Dilan Çiçek Deniz'le birlikte olduğunuz doğru mu?" sorusuna kafa sallayarak da aşkı onaylamıştı. İkili, dün de birbirlerini sosyal medyada takip etmeye başladı. Bunun üzerine gözler Berrak Tüzünataç'a çevrildi.
GÖZLER DENİZ'E ÇEVRİLDİ
Yakışıklı oyuncuyla fotoğraflarını hala sosyal medya hesabında tutan ve Sokullu'yu takibe devam eden Tüzünataç'ı takipçileri "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil" diye eleştirdi. Bunun üzerine ünlü oyuncu da şu ilginç savunmayı yaptı: "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?" Tüzünataç'ın bu hamlesinin ardından Deniz'in kıskançlık krizine girebileceği iddiası da sosyal medyaya damga vurdu.
Ayrılık sonrası zor günler geçiren oyuncunun eski fotoğrafları silmemesi barışma umudunun olduğunu akıllara getirdi.
Tüzünataç'ın bu açıklamasına Deniz'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.
GÖZLER DENİZ'E ÇEVRİLDİ
Yakışıklı oyuncuyla fotoğraflarını hala sosyal medya hesabında tutan ve Sokullu'yu takibe devam eden Tüzünataç'ı takipçileri "Bak artık Birkan'ın hayatında biri var. Fotoğraflarınızı artık sil" diye eleştirdi. Bunun üzerine ünlü oyuncu da şu ilginç savunmayı yaptı: "Hayır arkadaşlar, silmeyeceğim. Bana lütfen mesajlar atıp durmayın. Ne olursunuz. Ben size karışıyor muyum? Değil mi?" Tüzünataç'ın bu hamlesinin ardından Deniz'in kıskançlık krizine girebileceği iddiası da sosyal medyaya damga vurdu.
Ayrılık sonrası zor günler geçiren oyuncunun eski fotoğrafları silmemesi barışma umudunun olduğunu akıllara getirdi.
Tüzünataç'ın bu açıklamasına Deniz'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.
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