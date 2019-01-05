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  • 05.01.2019
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'a ikinci dost kazığı!

Geçtiğimiz yıl ’ın ’le yakınlaşmasıyla yıkılan , ikinci dost kazığını ’ndan yedi. Aktaş, yakın dostu Topaloğlu’nun eski sevgilisi Kenan Acar’la 6 aydır aşk yaşadığını duyunca ikiliyi defterden sildi.



Sıkı dostlar Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu, birbirine düşman kesildi. Güzel oyuncuların dostluğu ise Aktaş'ın eski aşkı Kenan Acar yüzünden bitti. Aşkları dizi setinde başlayan Aktaş ile Acar, Haziran 2018'de yollarını ayırmıştı. Acar, snobmagazin.com'un haberine göre gönlünü Topaloğlu'na kaptırdı. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan ikilinin ilişkisini öğrenen Aktaş, yıkıldı. Yediği dost kazığıyla zor günler geçiren güzel oyuncu, tepkisini ise Twitter'da verdi.

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