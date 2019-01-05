



Sıkı dostlar Serenay Aktaş ile Açelya Topaloğlu, birbirine düşman kesildi. Güzel oyuncuların dostluğu ise Aktaş'ın eski aşkı Kenan Acar yüzünden bitti. Aşkları dizi setinde başlayan Aktaş ile Acar, Haziran 2018'de yollarını ayırmıştı. Acar, snobmagazin.com'un haberine göre gönlünü Topaloğlu'na kaptırdı. Yaklaşık 6 aydır aşk yaşayan ikilinin ilişkisini öğrenen Aktaş, yıkıldı. Yediği dost kazığıyla zor günler geçiren güzel oyuncu, tepkisini ise Twitter'da verdi.