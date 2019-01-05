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  • 05.01.2019
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Sen Anlat 'in Nefes'i hakkındaki iddiaları çürüttü

Son tarak bükücü

ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan hakkındaki iddiaya esprili yanıt. Sette kuaförüne terör estirdiği öne sürülen oyuncu, bu kareye "Son tarak bükücü" notu düşüp iddiayı çürüttü.

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