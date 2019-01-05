ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan hakkındaki iddiaya esprili yanıt. Sette kuaförüne terör estirdiği öne sürülen oyuncu, bu kareye "Son tarak bükücü" notu düşüp iddiayı çürüttü.
- Saklambaç
- 05.01.2019
- Gazete
Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu hakkındaki iddiaları çürüttü
ATV'nin sevilen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'ndan hakkındaki iddiaya esprili yanıt. Sette kuaförüne terör estirdiği öne sürülen oyuncu, bu kareye "Son tarak bükücü" notu düşüp iddiayı çürüttü.
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