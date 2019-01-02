'nin zirve noktalarından biri olan kış turizminin gözde merkezi'da hareketli ve eğlenceli geçti. Yağan bol kar ve uzun tatil, otelcilerin yüzünü güldürürken, bu yılbaşı da ünlü simalar Uludağ'a ilgi gösterdi.popüler otellerindengeçen yıl olduğu gibi bu yılbaşında da yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.