Yeni yıl kutlamaları, Türkiye'nin zirve noktalarından biri olan kış turizminin gözde merkezi Bursa Uludağ'da hareketli ve eğlenceli geçti. Yağan bol kar ve uzun tatil, otelcilerin yüzünü güldürürken, bu yılbaşı da ünlü simalar Uludağ'a ilgi gösterdi.
Uludağ'ın popüler otellerinden My Mountain Ağaoğlu, Grand Yazıcı ve Alkoçlar Otel geçen yıl olduğu gibi bu yılbaşında da yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri yeni yıla aileleri ve dostlarıyla birlikte beyaz cennette girdi...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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