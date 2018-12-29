Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, Brezilya'da konser verdi. Bu sırada şarkıcının dansçılarından biri baygınlık geçirdi. Iggy bunun üzerine "Biri doktor çağırsın" diye seslendi. Ardından da şarkısını söylemeyi sürdürdü. Sahneye çıkan sağlık ekipleri, bayılan dansçıyı ambulansla hastaneye gönderdi. Dansçının bayılmasına aldırış etmeyen şarkıcı ise tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Azalea'yı "kaba ve umursamaz" olarak nitelendirdi. Bazıları da "Acaba o psikopat mı?" dedi. Iggy, dansçısının durumunun iyi olduğunu, sıcağın etkisiyle bayıldığını belirtti.
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