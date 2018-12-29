Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.12.2018
  • Gazete

hayranları çıldırdı!

Hayranları çıldırdı!
Avustralyalı şarkıcı , 'da konser verdi. Bu sırada şarkıcının dansçılarından biri baygınlık geçirdi. Iggy bunun üzerine "Biri doktor çağırsın" diye seslendi. Ardından da şarkısını söylemeyi sürdürdü. Sahneye çıkan sağlık ekipleri, bayılan dansçıyı ambulansla hastaneye gönderdi. Dansçının bayılmasına aldırış etmeyen şarkıcı ise tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları Azalea'yı "kaba ve umursamaz" olarak nitelendirdi. Bazıları da "Acaba o psikopat mı?" dedi. Iggy, dansçısının durumunun iyi olduğunu, sıcağın etkisiyle bayıldığını belirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriIggy Azalea hayranları çıldırdı!
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar