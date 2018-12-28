Her daim mütevazı yaşam tarzıyla takdir toplayan Yasemin Özilhan'dan sosyeteye ders niteliğinde bir açıklama geldi. Önceki gün Akmerkez'de yılbaşı alışverişine çıkan sosyetik güzel, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Yeni yıl planları sorulan 2 çocuk annesi Özilhan, "Emine ve Ela doğduğundan beri yılbaşını ailece evimizde geçiriyoruz. Bu tarz özel günleri yurt dışı yerine ailemizle ve sevdiklerimizle kutlamak en güzeli. Bu alışkanlığı şimdiden çocuklarıma da aşılıyorum" dedi.
Sosyetik güzelin bu sözleri her bayram ve yılbaşında soluğu yurt dışında alan ünlü isimleri akıllara getirdi. Öyle ki pek çok ünlü, bayram ve yılbaşını fırsat bilip gittikleri yurt dışında ailelerinden uzakta keyif çatarken bir yandan da tatil yaptıkları ülkelere döviz saçıyor.
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