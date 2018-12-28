daim mütevazı yaşam tarzıyla takdir toplayansosyeteye ders niteliğinde bir açıklama geldi. Önceki günyılbaşı alışverişine çıkan sosyetik güzel, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.sorulanÖzilhan,dedi.Sosyetik güzelin bu sözleri her bayram ve yılbaşında soluğu yurt dışında alan ünlü isimleri akıllara getirdi. Öyle ki pek çok ünlü, bayram ve yılbaşını fırsat bilip gittikleri yurt dışında ailelerinden uzakta keyif çatarken bir yandan da tatil yaptıkları ülkelere döviz saçıyor.