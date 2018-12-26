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  • 26.12.2018
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'den sevgilisi 'e tatil sürprizi

Afrika hediyesi
Özge Özpirinçci, geçtiğimiz gün 35 yaşına giren sevgilisi Burak Yamantürk'e tatil sürprizi yaptı. Özpirinçci, aşkının yeni yaşı şerefine 10 günlük Afrika seyahati ayarladı. Oyuncu çiftin Afrika macerası ise dün başladı.



İkili, yaklaşık 5 yıllık mutlu ilişkileriyle takdir topluyor.

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