Özge Özpirinçci, geçtiğimiz gün 35 yaşına giren sevgilisi Burak Yamantürk'e tatil sürprizi yaptı. Özpirinçci, aşkının yeni yaşı şerefine 10 günlük Afrika seyahati ayarladı. Oyuncu çiftin Afrika macerası ise dün başladı.
İkili, yaklaşık 5 yıllık mutlu ilişkileriyle takdir topluyor.
İkili, yaklaşık 5 yıllık mutlu ilişkileriyle takdir topluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.