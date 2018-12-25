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  • 25.12.2018
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Sıla - davasında yeni gelişme! Ahmet Kural hakim karşısına çıkacak

Şarkıcı Sıla’nın ’a darp ve tehdit nedeniyle açtığı davanın soruşturması bitti. 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen Kural, 7 Mart 2019’da hakim karşısına çıkacak.



Sıla'nın 29 Ekim'de oyuncu Ahmet Kural'ın evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma, tamamlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Kural hakkında 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianameyi dün kabul etti. Taraflar ve tanıklara çağrı gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, ilk duruşmayı 7 Mart 2019'a bıraktı.
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