Sıla'nın 29 Ekim'de oyuncu Ahmet Kural'ın evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma, tamamlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Kural hakkında 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianameyi dün kabul etti. Taraflar ve tanıklara çağrı gönderilmesini kararlaştıran mahkeme, ilk duruşmayı 7 Mart 2019'a bıraktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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