Türk yazar Metin Hara ile ayrıldığı iddia edilen Brezilyalı model Adriana Lima, hakkında çıkan aşk iddialarına sert çıktı... Dünyaca ünlü manken, bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu Hara'yı geçtiğimiz haftalarda Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. Daha sonra da aşk fotoğraflarını profilinden kaldırdı. Ardından Beşiktaş'ın çapkın kalecisi Loris Karius ile takipleşmeye başladı. Bunun üzerine ikili hakkında 'aşk haberleri' ortaya çıktı. Bu haberlere tepki gösteren Lima, "Hiç tanışmadığım insanlarla flört ettiğim iddia ediliyor. Lütfen hakkımda yalan haber yapmayı bırakın! Yeter artık!" diyerek iddiaları yalanladı.
İŞTE SİTEM MESAJI
Adriana Lima, hakkında çıkan aşk dedikoduları üzerine sessizliğini bozdu.
İŞTE SİTEM MESAJI
Adriana Lima, hakkında çıkan aşk dedikoduları üzerine sessizliğini bozdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.