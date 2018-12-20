Müzisyen Gökhan Tepe, geçtiğimiz akşamki Altın 61 Ödül Töreni'nde gurur dolu anlar yaşadı. Tepe, gecede 'Yılın En İyi Erkek Sanatçısı' ödülünü aldı.



Tepe, bu akşam ise 4. KKTC Türkiye Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde ise 'Yılın Müzik Adamı' ödülünü kucaklayacak.

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