Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, işleri büyüttü. Yaklaşık 5 yıl önce yapım şirketi kuran Ünal, geçtiğimiz yıl da Med Yapım'la ortak oldu. Genç kadının ortaklığını önceki akşam katıldıkları Med Yapım'ın 25. Yıl partisinde annesi Türkan Şoray açıkladı. Sultan, kızıyla da gurur duyduğunu söyledi.
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