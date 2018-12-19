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'ın gözü yükseklerde! 'ın kızı Yağmur Ünal işleri büyüttü

’ın kızı , işleri büyüttü. Yeşilçam’ın efsane ismi, kızının ’a ortak olduğunu gururla açıkladı. Annesinden aldığı destekle yeni projelere atılan Yağmur Ünal, gözünü uluslararası başarılara dikti.

Sultan’ın patroniçesi


Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, işleri büyüttü. Yaklaşık 5 yıl önce yapım şirketi kuran Ünal, geçtiğimiz yıl da Med Yapım'la ortak oldu. Genç kadının ortaklığını önceki akşam katıldıkları Med Yapım'ın 25. Yıl partisinde annesi Türkan Şoray açıkladı. Sultan, kızıyla da gurur duyduğunu söyledi.
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