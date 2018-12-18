Ünlü popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde binlerce hayranını coşturdu. Dalkılıç, sahnesi için imaj danışmanı Selim Akar'ın tasarladığı zincirli bir yelek tercih etti. Popçuya hayranları ellerindeki pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Dalkılıç'a ikinci bölümde Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası eşlik etti. Popçu, otizme farkındalık yaratmak için şarkılarını Onur Urfalı'nın şefliğinde, Buse Dönücü'nün yönetiminde ve Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası ile seslendirdi.
DOĞAN SAVAŞ
Dalkılıç'a ikinci bölümde Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası eşlik etti. Popçu, otizme farkındalık yaratmak için şarkılarını Onur Urfalı'nın şefliğinde, Buse Dönücü'nün yönetiminde ve Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası ile seslendirdi.
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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