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  • 18.12.2018
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'tan takdirlik hareket! Murat Dalkılıç otizmli gençlerle aynı sahneyi paylaştı

, önceki akşamki Bostancı konserinde hayranlarının sevgi seline kapıldı. Binlerce fanının pankartlarla hayranlığını gösterdiği popçu, otizmli gençlerle de aynı sahneyi paylaşarak takdir topladı.

En güzel konser
Ünlü popçu Murat Dalkılıç, önceki akşam 'nde verdiği konserde binlerce hayranını coşturdu. Dalkılıç, sahnesi için imaj danışmanı Selim Akar'ın tasarladığı zincirli bir yelek tercih etti. Popçuya hayranları ellerindeki pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu.



Dalkılıç'a ikinci bölümde Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası eşlik etti. Popçu, otizme farkındalık yaratmak için şarkılarını Onur Urfalı'nın şefliğinde, Buse Dönücü'nün yönetiminde ve Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Otizm Orkestrası ile seslendirdi.

DOĞAN SAVAŞ
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