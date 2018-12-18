oyuncu8 aylık ayrılığın ardından geçen ay 3. kez barışangeldi. Boz, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında bir yarışmacışarkısını söyleyince şu itirafı yaptı:'Acaba mesaj geldi mi, aradı mı?'Popçunun bu sözleri Enver'le ayrıyken ilk adımı oyuncudan beklediğini de gözler önüne serdi.