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  • 18.12.2018
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'dan şarkılı itiraf! Murat Boz Aslı Enver'in aramasını bekliyor

Şarkılı itiraf
Güzel oyuncu Aslı Enver'le 8 aylık ayrılığın ardından geçen ay 3. kez barışan Murat Boz'dan şarkılı itiraf geldi. Boz, jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında bir yarışmacı Hakan Altun'un 'Telefon' şarkısını söyleyince şu itirafı yaptı:

"Bizim de telefonun başında çaresizce beklediğimiz anlar oldu. Ben de 'Acaba mesaj geldi mi, aradı mı?' diye sürekli telefona baktım." Popçunun bu sözleri Enver'le ayrıyken ilk adımı oyuncudan beklediğini de gözler önüne serdi.

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