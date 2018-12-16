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  • 16.12.2018
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de ve duygularını paylaştı

Alkışlar Tara’ya
Ülkemizi yarınki Miss Universe 2018'de temsil edecek olan Tara De Vries, duygularını paylaştı. Çocukken seçici suskunluk sendromu geçiren , "Şimdi tüm dünya karşısında konuşabilmek gurur verici" dedi. Anne Özlem Kaymaz ise duygularını şöyle ifade etti: "Seçici suskunluk ile savaşırken birinin gözlerine bakıp 'merhaba' demen için kaç yıl bekledik biz biliyoruz. Tüm emeklerim helal olsun!
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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