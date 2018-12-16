Ülkemizi yarınki Miss Universe 2018'de temsil edecek olan Tara De Vries, duygularını paylaştı. Çocukken seçici suskunluk sendromu geçiren Tara, "Şimdi tüm dünya karşısında konuşabilmek gurur verici" dedi. Anne Özlem Kaymaz ise duygularını şöyle ifade etti: "Seçici suskunluk ile savaşırken birinin gözlerine bakıp 'merhaba' demen için kaç yıl bekledik biz biliyoruz. Tüm emeklerim helal olsun!
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