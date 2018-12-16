Ünlü jokey Halis Karataş'ın gerçek yaşam hikayesi ve eşi Begüm Atman'la olan ölümsüz aşkının anlatıldığı "Şampiyon" filminin oyuncuları Ekin Koç ve Ali Seçkiner, önceki gün Sivas galasına katıldı. İkiliyi kalabalık bir hayran kitlesi karşıladı. 20 gün önce koşuda kaza geçiren Halis Karataş'ın sağlık sebebi ile katılamadığı gösterimde oyuncular uzun süre alkışlandı...

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