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Göze geldi

Göze geldi
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz'ın 19 yaşındaki kızı Tara de Vries'e nazar değdi... Türkiye'yi 17 Aralık'ta Tayland'da düzenlenecek olan Miss Universe'de temsil etmeye hazırlanan genç güzelin gözünde arpacık çıktığı öğrenildi. 'da kızının fotoğrafını paylaşan ise "Tara göze geldi" dedi. Özlem Kaymaz ayrıca kızı için yeniden destek istedi. Milyonları, canlı yayınlanacak olan güzellik yarışmasını izlemeye davet etti...

TARA'YA NAZAR DEĞDİ!
Güzelliğini annesinden alan , büyük bir heyecanla yarışma gününü bekliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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