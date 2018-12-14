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  • 14.12.2018
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’lar çoğalıyor

Buray’lar çoğalıyor
Buray sevgisi sınır tanımıyor... Ünlü sanatçının hayranları çocuklarına Buray ismini veriyor. Birçok aileden mesajlar alan , şöyle dedi: "Sevgilerini her fırsatta gösteren, güzel kalpli, gerçekten çok özel bir kitle var. Onlara çok teşekkür ederim. Gönül verdiğim bu işe onların sevgisiyle daha güçlü devam edeceğim."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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