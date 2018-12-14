Bir Demet isyan

Rüküş olduğu için sık sık eleştirilen Demet Akalın, Hira hedef alınınca patladı. Akalın, "Kızını Bayrampaşalı gibi giydiriyorsun" diyen takipçilerine şöyle isyan etti: "İmkanım varken alacağım size inat! Olmayan katran kalbine ben ne desem boş!" Popçu oğlunu yakın zamanda kaybeden bir kadını da "Evladım yaşasaydı da ne giyerse giyseydi, diyen bir anne var" diye de örnek gösterip ekledi: "Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın!"
- Saklambaç
- 14.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.