Bir Demet isyan

Rüküş olduğu için sık sık eleştirilen Demet Akalın, Hira hedef alınınca patladı. Akalın, "Kızını Bayrampaşalı gibi giydiriyorsun" diyen takipçilerine şöyle isyan etti: "İmkanım varken alacağım size inat! Olmayan katran kalbine ben ne desem boş!" Popçu oğlunu yakın zamanda kaybeden bir kadını da "Evladım yaşasaydı da ne giyerse giyseydi, diyen bir anne var" diye de örnek gösterip ekledi: "Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın!"