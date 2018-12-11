Sinema ajanı

Ata Demirer, hem yazıp hem de oynadığı yeni filmi 'Hedefim Sensin'in gişesini yakından takip ediyor. Filme ilgiyi merak eden Demirer, dün gizlice sinemaya gitti.
Başını şalla kapatıp gözlük takan komedyen, film afişi önünde verdiği poza da "Gayet de gülüyonuz çok da tatlı gözüküyonuz" notu düştü.
Başını şalla kapatıp gözlük takan komedyen, film afişi önünde verdiği poza da "Gayet de gülüyonuz çok da tatlı gözüküyonuz" notu düştü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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