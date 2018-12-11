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  • 11.12.2018
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Sinema ajanı

inin sinema salonlarında gördüğü ilgiyi merak eden , dün ‘Hedefim Sensin’i gizlice işte böyle izledi.

Sinema ajanı
Ata Demirer, hem yazıp hem de oynadığı i 'Hedefim Sensin'in gişesini yakından takip ediyor. Filme ilgiyi merak eden Demirer, dün gizlice sinemaya gitti.

Başını şalla kapatıp gözlük takan komedyen, film afişi önünde verdiği poza da "Gayet de gülüyonuz çok da tatlı gözüküyonuz" notu düştü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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