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  • 10.12.2018
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bebek!

, Barbie’ye rakip çıktı. Bir hayranı, ’ın Yeşilçam fimlerinde hayat verdiği karakterlerin bez bebeklerini yaptı

Sultan bebek!
Türkan Şoray, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı. Dünyada en çok başrolde rol alan kadın oyuncu unvanına sahip olmayı başardı. Hayranlarından birisi ise rol aldığı filmleri mercek altına aldı. Sultan'ın büründüğü karakterlerin bez bebeklerini yaptı.

GURUR DUYDU...
Şoray, hayranının yaptığı oyuncakları görünce oldukça duygulandı. Filmlerinde hayat verdiği karakterlerden ilham alınıp yapılan bez bebeklerin fotoğraflarını hesabında yayınlayan , paylaşımın altına şu notu yazdı: "Emeklerine ve yüreğine sağlık. Harika bebekler."




Usta sanatçının hayranları ise "Sultan bebekler, Barbie'ye rakip olur" şeklinde yorumlar yaptı...

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