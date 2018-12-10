Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 10.12.2018
  • Gazete

Sosyete dağa kaçtı

ünlü simaları geçtiğimiz hafta sonu Palandöken’e kaçtı. Kayak keyfi yapan ünlüler bol bol dağ havası aldı.



Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri kar sezonunu geçtiğimiz hafta sonu açtı. Ünlüler, karın tadını Erzurum Palandöken'de çıkardı. Aralarında Aslı ile Metin Şen, Didem ile İzzet Antebi gibi isimlerin olduğu sosyetikler, kayak keyfi yapıp Sway Hotels'deki Mercedes Benz X-Class'ın ana sponsorluğundaki etkinlikte de sucuk ziyafeti çekti. Dağ havası alan ünlüler, enerji depoladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriSosyete dağa kaçtı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar