Sosyete dağa kaçtı

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri kar sezonunu geçtiğimiz hafta sonu açtı. Ünlüler, karın tadını Erzurum Palandöken'de çıkardı. Aralarında Aslı ile Metin Şen, Didem ile İzzet Antebi gibi isimlerin olduğu sosyetikler, kayak keyfi yapıp Sway Hotels'deki Mercedes Benz X-Class'ın ana sponsorluğundaki etkinlikte de sucuk ziyafeti çekti. Dağ havası alan ünlüler, enerji depoladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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