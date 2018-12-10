Sosyete dağa kaçtı

Cemiyet ve sanat dünyasının ünlü isimleri kar sezonunu geçtiğimiz hafta sonu açtı. Ünlüler, karın tadınıçıkardı. Aralarındagibi isimlerin olduğu sosyetikler, kayak keyfi yapıpana sponsorluğundaki etkinlikte de sucuk ziyafeti çekti. Dağ havası alan ünlüler, enerji depoladı.