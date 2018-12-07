Oyuncu Merve Sevi, büyük aşkla evlendiği spor hocası Çalkan Algün'den önceki gün boşandı. 31 yaşındaki güzel oyuncu, bir buçuk yıllık evliliğinin bittiğini sosyal medyada duyurdu. Sevi, takipçilerinin 'geçmiş olsun' mesajlarına verdiği şu yanıtla da şaşırttı:

"Hep 'Nasılsın?' diye sormuşsunuz. Sanki kötü bir hastalığa yakalanmışım da geçmiş ve doktor tekrar yaşayacağımı müjdelemiş gibiyim." Evliliğin ilk aylarında eşinden şiddet gördüğü iddiasını yalanlayan Sevi'nin bu paylaşımı ise akılları karıştırdı.

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