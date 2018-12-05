Seda Sayan ' fakir gelin istiyorum' sözlerine açıklık getirdi: Gönlü fakir kadınım

Seda Sayan, geçtiğimiz günlerdeki "Oğlum fakir bir kızla evlensin" açıklamasıyla ilgili önceki gün konuştu. Kendisine tepki gösterenler için 'klavye delikanlıları' diyen Kadırgalı, ekledi: "Ben fakirlikten gecekondu semtinden geliyorum, bunu hiç inkar etmedim. Öyle olsa kendimi aşağılarım. Hala gönlü fakir kadınım; hala gecekondudayım."
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