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  • 05.12.2018
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Seda Sayan ' fakir gelin istiyorum' sözlerine açıklık getirdi: Gönlü fakir kadınım

Seda Sayan, oğlu için “Oğlum, fakir bir kızla evlenirse onun da ailesine faydası olur” dedi.

Kalbim hala gecekonduda
Seda Sayan, geçtiğimiz günlerdeki "Oğlum fakir bir kızla evlensin" açıklamasıyla ilgili önceki gün konuştu. Kendisine tepki gösterenler için 'klavye delikanlıları' diyen Kadırgalı, ekledi: "Ben fakirlikten gecekondu semtinden geliyorum, bunu hiç inkar etmedim. Öyle olsa kendimi aşağılarım. Hala gönlü fakir kadınım; hala gecekondudayım."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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