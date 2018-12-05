Nişan mesajı

Dünyaca ünlü Amerikalı şov yıldızı Kylie Jenner (21) son paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekti. Jenner'ın rap şarkıcısı sevgilisi Travis Scott'la (26) nişanlandığı iddia edildi. Jenner'ın elmas yüzük emojisiyle Instagram'da paylaştığı fotoğraf, ikilinin nişanlandıkları söylentisini güçlendirdi. Jenner, önceki ay da Scott'un evi kırmızı güllerle donattığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak evlenme teklifi aldığını ima etmişti...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.