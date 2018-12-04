Miami’de sergi

Fotoğraf sanatçısı Ayşegül Dinçkök ve Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen'in ortak projesi olarak hayata geçen "Derin Tutku Misunderstood/ Yanılgı" 5 Aralık Çarşamba günü Art Basel Miami 2018 kapsamında düzenlenen Raw Pop Up interaktif sanat etkinliğinde sergilenecek. Miami'de terk edilmiş tarihi bir binada yer alacak sergi, 9 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi herkesi barışa davet ediyor, tüm canlıların ahenk içinde sürecekleri yaşamın özlemini simgeliyor.
Şahika Ercümen - Ayşegül Dinçkök
Şahika Ercümen - Ayşegül Dinçkök
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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