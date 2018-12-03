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  • 03.12.2018
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Ece Erken çark etti!

Eski eşi ’ın nafaka vermemek için ‘Oğlumuza kendi soyadını ver’ talebini geçen yıl kabul eden Ece Erken, bu yıl ise ‘Buna Eymen karar verecek’ diyerek çark etti.

Erken dönüş

Eski eşi Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen'e geçtiğimiz yıl kendi soyadını vermek istediği haberleriyle gündem olan Ece Erken, çark etti. Uçar, oğlunun aylık 4 bin liralık nafakasını ödememek için eski eşine Eymen'in soyadının Erken olarak değiştirilmesini talep etmişti.



O dönem eski eşiyle ortak karar alıp oğlunun soyadını 'Erken' yapmak için mahkemeye başvuracağını açıklayan ünlü sunucu, önceki gün geri vites yaptı. Uçar'la olaylı şekilde boşanan Erken, "Eymen büyüdüğü zaman kimin soyadını isterse karar verip alsın" diye konuştu.



'da yaşayan , 3 buçuk yaşındaki oğlunu da nadiren görüyor.

AYDIN HAMZA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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