Eski eşi Serkan Uçar'dan olan oğlu Eymen'e geçtiğimiz yıl kendi soyadını vermek istediği haberleriyle gündem olan Ece Erken, çark etti. Uçar, oğlunun aylık 4 bin liralık nafakasını ödememek için eski eşine Eymen'in soyadının Erken olarak değiştirilmesini talep etmişti.







O dönem eski eşiyle ortak karar alıp oğlunun soyadını 'Erken' yapmak için mahkemeye başvuracağını açıklayan ünlü sunucu, önceki gün geri vites yaptı. Uçar'la olaylı şekilde boşanan Erken, "Eymen büyüdüğü zaman kimin soyadını isterse karar verip alsın" diye konuştu.







Katar'da yaşayan Serkan Uçar, 3 buçuk yaşındaki oğlunu da nadiren görüyor.



AYDIN HAMZA