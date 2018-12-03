Davetsiz misafir

Dün Gaziantep'e giden Emre Altuğ, gülümseten bir sürprizle karşılaştı. Sabah sokakta selfie çeken popçuya bir vatandaş, "Neyi çekiyorsun? Burada çekilecek tek adam benim" diye seslendi. Kadir Kırmızı adlı adamın çıkışına gülen Altuğ, amcayla selfie yapıp olayı da Instagram'da anlattı.
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