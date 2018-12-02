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Moda gecesi

Moda gecesi
Türkıye'nin en büyük abiye ve gelinlik fuarı olan Fashinonist, 4-6 Aralık tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleştirilecek. Ünlü tasarımcı , zarif çizgisi ile öne çıkan İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonu'nu gala gecesinde düzenleyeceği bir defile ile tanıtacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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