Moda gecesi

Türkıye'nin en büyük abiye ve gelinlik fuarı olan CNR Fashinonist, 4-6 Aralık tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy'de gerçekleştirilecek. Ünlü tasarımcı Dilek Hanif, zarif çizgisi ile öne çıkan İlkbahar/Yaz 2019 Hazır Giyim İhracat Koleksiyonu'nu gala gecesinde düzenleyeceği bir defile ile tanıtacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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