Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, gittiği ABD'de kaza geçirmişti. 16 Ekim'deki kaza sonrası vücudunda 18 çatlak olan yengeden iyi haber geldi...
Ortaç, dün eşinin Miami'de çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına "Hanım sağlığına kavuştu. Çok şükür Allah'ım" diye yazdı. Yengenin ülkemize ne zaman döneceği ise bilinmiyor.
Ortaç, dün eşinin Miami'de çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşıp altına "Hanım sağlığına kavuştu. Çok şükür Allah'ım" diye yazdı. Yengenin ülkemize ne zaman döneceği ise bilinmiyor.
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