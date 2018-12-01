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  • 01.12.2018
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'ın eşi Chloe'den iyi haber geldi

, ’de geçirip vücudunda kırıklar oluşan eşi ’ın sağlığına kavuştuğunu duyurup ‘Şükürler olsun’ dedi.

Kocaman sevinç
Popçu Serdar Ortaç'ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, gittiği ABD'de geçirmişti. 16 Ekim'deki kaza sonrası vücudunda 18 çatlak olan yengeden iyi haber geldi...



Ortaç, dün eşinin Miami'de çekilen fotoğrafını 'da paylaşıp altına "Hanım sağlığına kavuştu. Çok şükür Allah'ım" diye yazdı. Yengenin ülkemize ne zaman döneceği ise bilinmiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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