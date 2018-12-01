Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 01.12.2018
  • Gazete

'a çirkin saldırı

Çirkin saldırı
Sosyal medyadaki ünlü kadınlara hem cinslerinin yaptığı sürüyor. Önceki gün de 'a genç bir kızdan şu mesaj geldi:



"Çok çirkinsin, keşke ölsen. Yüzün bir garip." Ulusoy da bu çirkin mesajı hesabında "Yazık" notuyla ifşa edip bu psikolojik şiddetin artık durmasını diledi...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÖzge Ulusoy'a çirkin saldırı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar