Sosyal medyadaki ünlü kadınlara hem cinslerinin yaptığı psikolojik şiddet sürüyor. Önceki gün de Özge Ulusoy'a genç bir kızdan şu mesaj geldi:
"Çok çirkinsin, keşke ölsen. Yüzün bir garip." Ulusoy da bu çirkin mesajı hesabında "Yazık" notuyla ifşa edip bu psikolojik şiddetin artık durmasını diledi...
"Çok çirkinsin, keşke ölsen. Yüzün bir garip." Ulusoy da bu çirkin mesajı hesabında "Yazık" notuyla ifşa edip bu psikolojik şiddetin artık durmasını diledi...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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