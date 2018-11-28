Aslı yüzünü güldürdü!

Güzel oyuncu Aslı Enver'le 2 buçuk yıllık aşkına 3. kez şans veren Murat Boz, önceki akşam Etiler'deydi. Nisan'da ayrıldığı güzel oyuncuyla geçtiğimiz günlerde barışması hatırlatılan ve yüzü gülen Boz, "Evet barıştık mutluyuz. Artık özel hayatım hakkında konuşmayacağım" dedi.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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