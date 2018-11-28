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  • 28.11.2018
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Aslı yüzünü güldürdü!

Aslı yüzünü güldürdü!
Güzel oyuncu Aslı Enver'le 2 buçuk yıllık aşkına 3. kez şans veren , önceki akşam Etiler'deydi. Nisan'da ayrıldığı güzel oyuncuyla geçtiğimiz günlerde barışması hatırlatılan ve yüzü gülen Boz, "Evet barıştık mutluyuz. Artık özel hayatım hakkında konuşmayacağım" dedi.




​DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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