Üçüncü çocuğa hayır demedi

İşadamı Ercüment Nefesoğlu ile mutlu evliliğinde iki kez anne olma sevinci yaşayan sanatçı Seda Üren, oğulları Nefes ve Ateş için doğum günü partisi düzenledi. Pasta kesiminin ardından basının sorularını yanıtlayan Seda Üren, "Anne olmak dünyanın en güzel duygusuymuş" dedi. 'Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?' sorusuna ise "Rabbi'min takdiri" diye cevap verdi.
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