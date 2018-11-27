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  • 27.11.2018
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çocuğa hayır demedi

Üçüncü çocuğa hayır demedi
İşadamı Ercüment Nefesoğlu ile mutlu evliliğinde iki kez anne olma sevinci yaşayan sanatçı Seda Üren, oğulları Nefes ve Ateş için doğum günü partisi düzenledi. Pasta kesiminin ardından basının sorularını yanıtlayan , "Anne olmak dünyanın en güzel duygusuymuş" dedi. ' çocuğu düşünüyor musunuz?' sorusuna ise "Rabbi'min takdiri" diye cevap verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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