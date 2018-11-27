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  • 27.11.2018
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Bir garip

Daha önceki konserine atelle çıkan ’nin 8 Aralık’taki konserini iptal etmesi, ‘Biletler mi satılmadı?’ dedirtti.

Bir garip Hadise
Popçu Hadise'nin foyası meydana çıktı. , 8 Aralık'taki Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini ayağındaki sakatlığını gerekçe göstererek iptal etti. Ancak popçu, Temmuz'da ayağının çatlamasından birkaç gün sonra Almanya konserine atelle çıkmıştı.



Bu durum, fiyatları 56-123 TL olan Bostancı konseri biletlerinin satılmadığını düşündürdü. Ayağı 4 ay önce sakatlanan popçunun konserini iptal etmesi ise "Bir garip hadise" dedirtti. Öyle ki popçunun Şubat'ta da bir konserine ilgi gösterilmediği için biletler fırsat sitesine düşmüştü.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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