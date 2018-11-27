Popçu Hadise'nin foyası meydana çıktı. Hadise, 8 Aralık'taki Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini ayağındaki sakatlığını gerekçe göstererek iptal etti. Ancak popçu, Temmuz'da ayağının çatlamasından birkaç gün sonra Almanya konserine atelle çıkmıştı.
Bu durum, fiyatları 56-123 TL olan Bostancı konseri biletlerinin satılmadığını düşündürdü. Ayağı 4 ay önce sakatlanan popçunun konserini iptal etmesi ise "Bir garip hadise" dedirtti. Öyle ki popçunun Şubat'ta da bir konserine ilgi gösterilmediği için biletler fırsat sitesine düşmüştü.
Bu durum, fiyatları 56-123 TL olan Bostancı konseri biletlerinin satılmadığını düşündürdü. Ayağı 4 ay önce sakatlanan popçunun konserini iptal etmesi ise "Bir garip hadise" dedirtti. Öyle ki popçunun Şubat'ta da bir konserine ilgi gösterilmediği için biletler fırsat sitesine düşmüştü.
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