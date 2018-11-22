Turkish Romeo ve Juliet

ATV'nin merakla beklenen dizisi 'Şahin Tepesi' yarın akşam başlıyor. Dizi, ölümsüz aşıklar Romeo ve Juliet'i andıran büyük bir aşk hikayesini anlatacak.
'Şahin Tepesi'nin kahramanlarından Aybüke Pusat (Verda) ve Boran Kuzum (Efe), entrikaların arasında fırtınalı bir aşka yelken açacak. Dizinin kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar da yer alıyor. Hilal Saral'ın yönettiği dizinin senaryosu ise Melek Gençoğlu'na emanet…
YARIN SAAT 20.00'DE BAŞLIYOR!
Modern Romeo ile Juliet hikayesini konu alan 'Şahin Tepesi', yarın akşam saat 20.00'deki ilk bölümüyle milyonları atv ekranına kilitleyecek.
'Şahin Tepesi'nin kahramanlarından Aybüke Pusat (Verda) ve Boran Kuzum (Efe), entrikaların arasında fırtınalı bir aşka yelken açacak. Dizinin kadrosunda Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar da yer alıyor. Hilal Saral'ın yönettiği dizinin senaryosu ise Melek Gençoğlu'na emanet…
YARIN SAAT 20.00'DE BAŞLIYOR!
Modern Romeo ile Juliet hikayesini konu alan 'Şahin Tepesi', yarın akşam saat 20.00'deki ilk bölümüyle milyonları atv ekranına kilitleyecek.
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