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  • 19.11.2018
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’ın özel konuğu

Sayan’ın özel konuğu
Önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne alan Seda 'ın çok özel bir konuğu vardı. Kulakların pasını silen Sayan'ı oğlu Oğulcan Engin, en ön masadan dinledi. Annesini ilk kez canlı dinleyen Oğulcan, Sayan'ın dillere pelesenk olan şarkısı 'Ah Geceler'e de oturduğu yerden eşlik etti.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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