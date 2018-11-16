

Genç kızların sevgilisi Can Yaman, sağ gösterip sol vurdu. Yaman, kendi gibi oyuncu Demet Özdemir'le aşk iddialarını "Arkadaşız" diyerek yalanlamıştı. Tasarımcı Elif Tutarkaban'la birlikte olduğu konuşulan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu, önceki akşam ise 26 yaşındaki Özdemir'le eğlendi. Maslak'taki Esnaf'ta buluşan ikili, daha sonra Çukur adlı mekanda felekten bir gece çaldı.