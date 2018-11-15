Dizileriyle milyonları ekrana kilitleyen atv, yine ses getirecek ve fenomen olacak bir yapıma imza atıyor... Tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran 'Şahin Tepesi', atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım imzalı ve yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu dizinin yayın tarihi belli oldu.
Güç savaşları arasında yeşeren bir aşk hikayesini anlatan 'Şahin Tepesi, ilk bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı atv ekranlarında başlayacak. İzleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet eden dizide; Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum ve Aybüke Pusat gibi usta oyuncular ile genç kuşağın yıldız isimleri bir araya geldi.
Güç savaşları arasında yeşeren bir aşk hikayesini anlatan 'Şahin Tepesi, ilk bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı atv ekranlarında başlayacak. İzleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet eden dizide; Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Boran Kuzum ve Aybüke Pusat gibi usta oyuncular ile genç kuşağın yıldız isimleri bir araya geldi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.