Matcha kızı

Güzel oyuncu Hande Erçel (24), geçen yıl aşırı derecede kilo aldı. Tartıya çıktığında ibre 60'ı aştı. Bunun üzerine erimek için düğmeye bastı. Sıkı bir vegan ve ketojenik diyetle ideal kilosuna ulaştı. Fit görünmeyi ve kalmayı da başardı. Son olarak genç oyuncunun zayıflık iksirlerinden birisi daha ortaya çıktı. Erçel'in Uzak Doğu'da çok fazla tüketilen Matcha çayıyla yağlarını yaktığı anlaşıldı. Genç oyuncunun her gün bu çayı içtiği öğrenildi.

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