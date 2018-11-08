Ülkemizi 17 Aralık'ta Tayland'daki Miss Universe 2018'de temsil edecek olan Özlem Kaymaz'ın kızı Tara De Vries, hazırlıklara başladı. Geçen hafta kendisini ve ülkemizi tanıtan kısa film için kamera karşısına geçen 20 yaşındaki genç kız, gönlünün güzelliğini kanıtladı.
Tara, Nager Sendromu ile doğan kardeşi Daniel'in yaşadığı sıkıntının kendisinde de derin izler bıraktığını açıkladı. Çocukken 'selektif mutizm' (seçici suskunluk) sendromu geçiren genç kız, "Mükemmel bir hayata sahip olmamanın bir sakıncası yok" diyerek de övgüleri topladı.
Tara, Nager Sendromu ile doğan kardeşi Daniel'in yaşadığı sıkıntının kendisinde de derin izler bıraktığını açıkladı. Çocukken 'selektif mutizm' (seçici suskunluk) sendromu geçiren genç kız, "Mükemmel bir hayata sahip olmamanın bir sakıncası yok" diyerek de övgüleri topladı.
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