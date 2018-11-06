  • Saklambaç
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 23:21
  • Gazete

Altın kaplı Nusret

Altın kaplı Nusret
Dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan Amerikalı şarkıcı DJ Khaled önceki gün Miami'deki Nusret Steakhouse Miami'ye gitti. Dubai'deki restoranında zengin müşterilerine, eti altına bulayıp sunan Nusret aynı ikramı için de gerçekleştirdi. Ünlü şarkıcı da önüne gelen altın kaplamalı eti büyük bir özenle kesip yedi. Nusret ise o anların görüntülerini sosyal medyaya yükledi. Paylaşımlarının üzerine de "Biz en iyiyiz" yazdı.



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