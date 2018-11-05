Faka bastı!

Oyuncu Hande Doğandemir, önceki akşam "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözünü haklı çıkardı. 32 yaşındaki oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisiyle Bebek'teki bir mekandan çıkıp taksiyle Arnavutköy'deki evinin yolunu tuttu.
Doğandemir, muhabirleri fark edince aşkı için 'Arkadaşım' dedi. Ancak ikili, takside öpüşürken objektife yakalandı. Doğandemir, gazetecileri atlatmak için eve yalnız girdi. Ancak ondan dakikalar sonra eve gelen aşkı ise yakayı ele verdi.
Doğandemir, 'Arkadaşım' dediği gençle takside dudak dudağa yolculuk yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
Doğandemir, muhabirleri fark edince aşkı için 'Arkadaşım' dedi. Ancak ikili, takside öpüşürken objektife yakalandı. Doğandemir, gazetecileri atlatmak için eve yalnız girdi. Ancak ondan dakikalar sonra eve gelen aşkı ise yakayı ele verdi.
Doğandemir, 'Arkadaşım' dediği gençle takside dudak dudağa yolculuk yaptı.
DOĞAN SAVAŞ
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