Genç oyuncu Can Yaman'dan kârlı yatırım… Yaman, son olarak bir deri markasıyla yaptığı anlaşmadan iddiaya göre 600 bin lira almıştı. 28 yaşındaki oyuncu, kazancını har vurup harman savurmak yerine gayrimenkulde değerlendirdi. Beşiktaş ve Beyoğlu gibi semtlerde gayrimenkul satın alan Yaman, birkaç ay içinde değerlenen evleri elden çıkarmaya başladı. Emlakçı bir dostuyla gayrimenkul sektöründe al-sat işi yaptığı öğrenilen oyuncu, bu sayede hem kazancını katladı hem de sermayesini sürekli canlı tuttu.
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