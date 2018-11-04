  • Saklambaç
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:54
  • Gazete

ile ayrıldı

Bir hafta önce basının karşısına el ele çıkan ile aşkı, kısa sürdü. Güzel popçu ile kendisi gibi şarkıcı Ecer, dün ilişkilerini noktaladı. İkili, birbirlerini ’da da silerek ‘Dostluk da bitti’ dedi

Jet ayrılık
Pop müziğin ünlü ismi İrem Derici, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi şarkıcı olan Genco Ecer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bundan yaklaşık 1 hafta önce basının karşısına el ele çıkan ikili, neşeli pozlar vermişti. Ancak ile , dün yollarını ayırdı ve birbirlerini de 'dan sildi.
İkilinin aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden ilişkilerine, daha fazla kırılmamak adına nokta koyduğu öğrenildi. Bu arada İrem Derici, dün verdiği bir röportajında da "Bana aşık olmaktansa siyanür içmek daha akıllıca" sözleriyle olay yaratmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleriİrem Derici ile Genco Ecer ayrıldı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar