Pop müziğin ünlü ismi İrem Derici, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi şarkıcı olan Genco Ecer'le yeni bir aşka yelken açmıştı. Bundan yaklaşık 1 hafta önce basının karşısına el ele çıkan ikili, neşeli pozlar vermişti. Ancak İrem Derici ile Genco Ecer, dün yollarını ayırdı ve birbirlerini de Instagram'dan sildi.
İkilinin aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden ilişkilerine, daha fazla kırılmamak adına nokta koyduğu öğrenildi. Bu arada İrem Derici, dün verdiği bir röportajında da "Bana aşık olmaktansa siyanür içmek daha akıllıca" sözleriyle olay yaratmıştı.
İkilinin aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden ilişkilerine, daha fazla kırılmamak adına nokta koyduğu öğrenildi. Bu arada İrem Derici, dün verdiği bir röportajında da "Bana aşık olmaktansa siyanür içmek daha akıllıca" sözleriyle olay yaratmıştı.
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